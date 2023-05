Posillipo-Quinto, la grinta di Brancaccio per battere i biancorossi

Voltare subito pagina. Dimenticare il ko rimediato ai rigori e ripartire in fretta. Capitan Paride Saccoia e compagni proveranno ad aggiudicarsi gara 2 a Fuorigrotta. Posillipo e Iren Genova Quinto si affronteranno sabato 20 maggio (ore 15) alla Scandone. In palio il settimo posto.

«Abbiamo disputato un ottima incontro, perdendo solo alla lotteria dei rigori», dichiara Roberto Brancaccio. Gara 1 è finita con il punteggio di 8-8 al termine dei 32 minuti canonici. A seguito delle esecuzioni dai cinque metri, con il doppio errore di Giuliano Mattiello, il tabellone della Paganuzzi riportava il 12-11 definitivo.

«Siamo molto soddisfatti. Sotto nel punteggio, siamo riusciti sempre a rientrare in partita, sfiorando anche la vittoria nel finale», osserva il coach classe 1979. Return match per allungare la serie e ritrovarsi nuovamente in Liguria. «Vogliamo ottenere la migliore posizione e per questo sabato siamo pronti a lottare», assicura convinto l’allenatore rossoverde. «Proveremo a riscattarci davanti al nostro pubblico», conclude fiducioso Brancaccio.