Nel mare di Baia il Memorial Enzo D'Angelo e Giulio Travaglio

BACOLI. Si svolgerà sabato 9 settembre nelle acque del molo sud del porto di Baia il memorial "Enzo D'Angelo e Giulio Travaglio". La kermesse sportiva è stata organizzata dal Nuoto Club Puteoli dei fratelli Peppe e Tony D'Angelo, con la collaborazione del comune di Bacoli, del Coni e della Fin Campania.

La memoria di Enzo D'Angelo sarà ricordata con un torneo di pallanuoto under 16 che vedrà sfidarsi San Mauro, Posillipo, Acquachiara e Dea Pallanuoto Project Sport Milano.

Il venerdì si terranno le semifinali al circolo Canottieri Napoli, mentre, sabato 9 settembre alle 15,30 nel campo di gara che sarà disegnato nel porto di Baia ci sarà la finale per il terzo e quarto posto, mentre, alle ore 18 quella per le prime due posizioni. Grande attenzione con diverse iscrizioni di atleti nazionali anche per il miglio marino alla memoria di Giulio Travaglio, vincitore per ben cinque volte della Capri-Napoli dove sfidava i "coccodrilli del Nilo", gli atleti egiziani e siriani dell'epoca. La gara di nuoto partirà dallatra spiaggetta ai piedi del Castello di Baia per arrivare a Punta Epitaffio con i nuotatori che taglieranno il traguardo sulla spiaggia della Beata Venere a Baia. A completare l'intensa giornata si terrà alle ore 16,20 il Palo di Sapone, alle ore 17,45 un'esibizione di nuoto sincronizzato e una gara di pallanuoto tra vecchie glorie ed ex compagni di squadra di Enzo D'Angelo. Alla gara hanno assicurato la loro partecipazione, finora, Trapanese, Notarangelo, Silipo, Buonocore, Postiglione, Marsili, Massa e i fratelli Porzio.

"Sarà una giornata dove vogliamo ricordare la memoria di nostro fratello Enzo e di Giulio Travaglio - spiegano Peppe e Tony D'Angelo -. Sarà un'emozione unica perché ricorderemo due campioni dello sport che hanno dato lustro ai Campi Flegrei".