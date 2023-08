Si è radunata la prima squadra del Posillipo che ha iniziato la preparazione in vista della stagione 2023-2024.

Alla presenza del direttore tecnico Pino Porzio, l'allenatore Roberto Brancaccio ha accolto i giocatori della formazione rossoverde con i nuovi arrivati Nicola Cuccovillo e Filip Radojevic, il nuovo centroboa, prodotto del florido vivaio rossoverde Serino,i confermati Saccoia, Mattiello, Picca, Aiello, Briganti, Somma. Folta la presenza dei giovani con De Florio, Varavallo e Napolitano ed i portieri Spinelli e Izzo, miglior portiere delle finali nazionali Under 16, vinte dal Posillipo.

Nei prossimi giorni si unirà al gruppo anche il serbo Marko Tubic, ultimo acquisto rossoverde che sta ultimando le procedure amministrative per l’ottenimento del visto. La squadra sarà seguita dal nuovo preparatore atletico Francesco Rizzo, già preparatore atletico della nazionale canadese allenata allora da Porzio. Nello staff rossoverde ci sarà anche Valerio Fusco, responsabile della programmazione natatoria e formazione dei tecnici.

Entrambe le due nuove figure si occuperanno della prima squadra e dell’intero settore giovanile. Un’aggiunta importante che va ad ampliare lo staff tecnico del Posillipo.

Tecnici e giocatori hanno ricevuto il saluto del vicepresidente sportivo Maurizio Marinella, il re delle cravatte.

Il primo impegno ufficiale della stagione è previsto con il girone preliminare di Coppa Italia, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre. Il Posillipo è stato inserito nel gruppo B con i vice campioni d’Italia del Brescia, i Distretti Ecologici Nuoto Roma e la neopromossa Roma Vis Nova. Le prime due squadre classificate si qualificheranno per la Final Eight di Coppa Italia. L’inizio del campionato è invece fissato per sabato 1 ottobre con i rossoverdi che ospiteranno la Rari Nantes Savona alla Piscina Scandone.