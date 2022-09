Bohinen e Lovato pronti a riprendersi la Salernitana

Fortunatamente la sosta. Per vari motivi. Non solo per rifiatare dopo lo sforzo fatto da agosto scorso a oggi, ma anche per iniziare a far sfollare l'infermeria in vista del secondo blocco stagionale. Per la trasferta di Sassuolo in programma il 2 ottobre alla ripresa del campionato, la Salernitana potrebbe tornare a fare affidamento su Lovato e Bohinen. Se lo augura soprattutto Davide Nicola che nel corso della prossima settimana potrebbe finalmente ritrovare in gruppo il difensore e il centrocampista che tanto sono mancati in questo avvio di stagione. Ancora da valutare, invece, la posizione di Radovanovic, mentre è sempre avvolta da punti interrogativi la posizione del capitano Ribéry.