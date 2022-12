Fenerbahçe-Salernitana, brutta sconfitta per 3-1 e infortunio a Maggiore

L’infortunio a Maggiore, la conferma che per il momento Sambia non può diventare un’arma in più per Nicola, ma anche tre gol subiti. Che potevano essere di meno senza qualche errore arbitrale, ma anche di più se Micai non si fosse esaltato nel corso della ripresa.

A ogni modo, nonostante il brutto pomeriggio fare drammi dopo la prima delle due amichevoli programmate nel corso del ritiro turco non sarebbe utile. Del resto la differenza di valore tra Fenerbahce e Salernitana è evidente, poi se ci aggiungi la differenza di condizione fisica e le pesanti assenze di Sepe, Gyomber, Bronn, Mazzocchi, Piatek e Dia tutto allora si fa ancora più complicato. I granata, comunque, giocano a prescindere su ritmi decisamente più bassi rispetto ai propri standard. Sia nella fase di aggressione che in quella di ribaltamento dell’azione.

Kahveci la sblocca nel finale del primo tempo: questo, comunque, non impedisce alla squadra di Nicola di costruire nella prima parte di gara un paio di azioni interessanti, colpo di testa di Maggiore all’11’ e destro di Botheim al 23’, stessa cosa fa anche il Fenerbahce che a differenza però della Salernitana è più concreto nell’area di rigore avversaria. Dopo aver preso le misure al 17’ con un tiro a giro che esce di poco a lato, al 34’ Kahveci non sbaglia e con un nuovo sinistro a giro infila il pallone nell’incrocio dei pali lasciando impietrito Fiorillo. Ma più che lo svantaggio è l’infortunio alla coscia sinistra rimediato al 32’ da Maggiore che preoccupa e non poco Nicola (al suo posto Katanos).

Micai evita un passivo ancora più netto: poi, però, il tecnico dei granata è chiamato a concentrarsi sulla partita perché minuto dopo minuto la situazione si fa sempre più complicata. Nella ripresa infatti, complice anche i tantissimi cambi (Motoc, Iervolino, Capezzi, Kristoffersen) è un vero e proprio monologo dei turchi. Al 58’ King segna di tacco il raddoppio (dubbi sulla posizione dell’attaccante), al 66’ Pirola nega il tris a Rossi, nel finale invece Micai si supera in almeno tre occasioni prima di arrendersi al 92’ sul rigore di Batshuayi (azione che andava fermata per un evidente fuorigioco). Il 15 dicembre la Salernitana tornerà in campo per affrontare l’Alanyaspor.