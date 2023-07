Non c'è posto per Bonazzoli: riga tirata, tempo scaduto. Con Sousa andrà così ad oltranza e siccome la Salernitana ha puntato su Paulo da Viseu fino al 2025, l'unica soluzione è la cessione del giocatore che, a scriverla tutta, era scivolato nelle retrovie anche nell'ultimo periodo della gestione Nicola.

APPROFONDIMENTI Salernitana, lite in campo tra Mazzocchi e Coulibaly Salernitana, lite in allenamento tra Coulibaly e Mazzocchi Calciomercato Salernitana, ultime notizie oggi: Rebic pazza idea per l'attacco

Il Verona aspetta al varco, c'è stata pure un po' di strategica melina. Da ieri, però, la Salernitana è entrata nell'ottica dell'aut-aut. O si fa o non si fa. Siccome vuole concludere, dovrà versare al Verona un indennizzo molto vicino a 1,5 milioni di euro, lo stipendio (netto) che Bonazzoli avrebbe percepito fino a giugno 2024. Fino al 2026, però, Iervolino avrebbe dovuto spenderne altri 9 (al lordo) e su questo esborso monstre, che poi non ha neppure riscontro in campo, il ds De Sanctis ha fatto leva nei colloqui per sveltire la trattativa.

Hongla farà il tragitto inverso: ci sarà uno scambio di cartellini, il centrocampista camerunense è atteso da Sousa, si ritufferà nella lotta salvezza dopo aver lasciato Verona e la Serie A lo scorso inverno per trasferirsi al Valladolid. «Il prezzo fissato per il riscatto del suo cartellino è troppo alto - ha detto a fine campionato il da del Vallodild, Fran Sanchez - Non possiamo permettercelo».

Sugli esterni, i profili sul taccuino sono sempre Cancellieri (Lazio) e Cambiaghi (Atalanta, strada tortuosa, bottega cara). In attacco tutto ruota intorno a Dia: se la Salernitana lo vendesse a poco più di 25 milioni, le resterebbero spiccioli: 14 già spesi tra prestito oneroso e riscatto dal Villarreal, un altro 20 per cento sulla rivendita da girare agli spagnoli, poi le commissioni per investire su un altro attaccante. La soluzione migliore sarebbe cederlo a peso d'oro - non meno di 35 milioni -, farsi prestare un attaccante valido e che deve rilanciarsi, ad esempio Maupay all'Everton che si è messo in fila per Boulaye, e poi ingaggiare un ulteriore attaccante. Ma tutto deve essere contenuto in una cornice di equilibrio economico: - 25, che rende al -30, non sono i gradi che la Salernitana sogna nelle stanze di Rivisondoli.

Maurizio Milan, l'uomo dei conti, è stato di nuovo esplicito: «Abbiamo atteso la mezzanotte del 20 luglio per Dia, controllando la pec. Da alcuni giorni è a tutto tondo un giocatore granata, poi valuteremo con tranquillità nei prossimi giorni. Ci saranno degli innesti, stiamo mappando alcuni calciatori che stiamo seguendo. La differenza con lo scorso anno è che non c'è frenesia. Abbiamo bisogno di pochi innesti mirati. Capiamo le pressioni del Mister, con il quale c'è un dialogo quotidiano e pacato. I tifosi devono stare sereni. Dobbiamo salvaguardare anche la sostenibilità economica del club. I calciatori arriveranno, il progetto è di lungo respiro e vogliamo rinforzare la rosa». Alla pattuglia dei tre che fanno allenamento a Salerno si aggiungerà Mantovani da domani. Pure il Sorrento ha sondato Kristoffersen. Lo ha fatto anche l'Alessandria e la Salernitana ha chiesto il prestito oneroso. Orlando tra Rimini e Cesena. Simy sempre nel limbo. Il portiere Sorrentino, classe 2004, è stato svincolato e si è trasferito all'Akragas.

Che tipo di giocatore è Hongla?. Ritiene, però, che possa giocare anche in coppia con Lassana. Il giocatore del Mali, al netto della nuvola passeggera di venerdì scorso sul campo di Rivisondoli, resta uno degli inamovibili per l'allenatore. I sondaggi non mancano, ad esempio dell'Udinese, ma ci sono due modi per resistere alle lusinghe: dichiararlo incedibile oppure «sparare» altissimo per il cartellino, pur consapevoli che potrebbe trattarsi di un valore sproporzionato per il cartellino.Era e resta un'idea anche del Napoli. Non ha ancora mollato il Torino per Mazzocchi, non del tutto. Qualcosa potrebbe accadere appena i piemontesi cederanno uno tra Singo e Vojvoda. Pure in questo caso la valutazione della Salernitana è vicina a quota 10 milioni, una valutazione che parecchio tempo fa il Monza provò a dimezzare inserendo Birindelli, ma pare che De Sanctis fosse molto vigile sul mancino Carboni. Nel frattempo si concentra sulle priorità indicate da Sousa, i famosi «ruoli specifici»: attende la conclusione della tournée americana della Juve per farsi cedere Fabio Miretti.