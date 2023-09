L'Inter cala il poker alla Salernitana, è notte fonda all'Arechi

Ci crede la Salernitana, almeno per un po' e nonostante l'avversaria Inter e prova a cambiare volto. Lo fa dopo lo spettacolo in curva sud all’Arechi con la scenografia creata dagli ultras della Siberiano che ha preso ispirazione dai Pink Floyd. Paulo Sousa dopo la sconfitta ad Empoli prova a ricaricare le batterie e “cambia look” all’undici titolare in campo ma bastano pochi secondi all’Inter per il primo tiro in porta: Cabral azzarda un dribbling e viene derubato del pallone, Thuram però non scombussola i piani di Ochoa dal limite. Kastanos spreca una punizione e dà il via ad un altro contropiede per l’Inter. Salernitana che rimane sotto pressione neroazzurra per i primi 12 minuti. Ma poi la Salernitana qualcosa riesce a far vedere terminando il primo tempo sullo 0 a 0.

E’ nel secondo tempo che l’Inter si porta in vantaggio e decreta la conseguente sconfitta per la Salernitana nonostante sia stato di Kastanos il primo acuto della ripresa, che si apre con gli stessi 22 in campo.

Il tiro del cipriota parte da distanza considerevole e Sommer para a terra senza pensieri. Dopo una fuga di quaranta metri palla al piede, Dia si ferma per qualche secondo. La Salernitana va ancora al tiro con Legowski che spara alto. E’ bastato il triplo cambio all’Inter per cambiare la scena: fuori Klassen, Calhanoglu e Sanchez, dentro Mkhitaryan, Asslani e Lautaro Martinez. L’ultimo, autore di una tripletta, regala la gioia e i tre punti ai neroazzurri.

Gli uomini di Inzaghi si portano avanti al minuto 18 della seconda fase di gioco: Thuram va via a sinistra e crossa basso, Lautaro fa lo scavino e inganna Ochoa in uscita. Dopo poco l’Arechi esplode per un gol di Legowski che viene annullata però dal direttore di gara. Scatenato Lautaro firma anche il raddoppio e spiazza Ochoa con il terzo gol su rigore. Non bastano i cambi e le forze fresche proposte da Paulo Sousa, l’Inter ritorna a casa con un poker autografato dal suo numero 10.