A inizio stagione è già da record Piotr Zielinski, il centrocampista del Napoli titolare oggi a Lecce che ha raggiunto la nona stagione di fila con gol e assist messi insieme durante il suo campionato. Una certezza per il Napoli e anche per la Serie A: oggi a Lecce ha servito il primo assist della sua stagione per il gol di Ostigard. Come lui in Italia solo Bonaventura.