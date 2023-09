Prova di forza del Napoli che cala il poker al Lecce, dopo aver fatto altrettanto mercoledì sera contro l'Udinese. Cercava la conferma la squadra di Garcia, e la conferma è puntualmente arrivata. Nel primo tempo c'è stato un sostanziale equilibrio, rotto solo dal colpo di testa vincente di Ostigard. Nella ripresa gara in discesa per i partenopei grazie alla rete in apertura di Oshimen, per i primi quarantacinque minuti risparmiato in ottica Real, e nel finale gloria anche per Gaetano e Politano (rigore). Un 4-0 perentorio che rimette in piena corsa scudetto i partenopei, e lascia alle spalle il difficile avvio di stagione e le polemiche. Un buon viatico in vista della sfida Champions contro il Real e il successivo impegno casalingo contro la Fiorentina.