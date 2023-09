Lecce-Napoli, l'Analisi ignorante: siamo passati da «rinali» a «rinati»

Sarà stato un fuoco di paglia quello di mercoledì? Udinese troppo scarsa?

Per questi interrogativi, miglior banco di prova possibile è la sfida con il Lecce, alla sua miglior partenza della storia in Serie A.

Classifica alla mano, si potrebbe dire che è una vera e propria sfida Champions quella contro i salentini di D’Aversa, che non voglio dire sia Matteo Salvini in incognito, dico solo che nessuno ha mai visto D’Aversa e il CapitAno nella stessa stanza.

Leggero turnover per Garcia, in vista del Real: spazio per Simeone e Mastro Lindstrom

Il sole leccese squaglia pure l’asfalto e Meret tra i pali indossa una maglia interamente NERA. Sudo solo a guardarlo

Padroni di casa cominciano subito a pressarci sin dentro le mutande, Napoli che prova ad uscire in palleggio.

Natan intanto mi fa sempre più sangue. Devo dire che ho visto meglio questo ragazzone, con il faccione da Aristoteles senza Oronzo Canà.

Ebbene, ha la classica faccia del bravo ragazzo, quello che porta a casa la spesa alle vecchiette, per intenderci, ma che, se gli urli contro, potrebbe essere l’ultima cosa che fai

E poi è l’unico difensore della serie A PALINDROMO! Eh, ‘o tenite vuje ‘o difensore PALINDROMO? Eh? Eh?

(n.b. io solo l’altro ieri ho scoperto cosa significasse palindromo, credevo fosse un’arena per la corsa dei PALI!)

Ma torniamo alla partita: Mastro Lindstrom di sinistro

SIGNO’ ‘E FENESTE!

Poi PAOLINO CANNAVARO VIBES

PENNELLATA di Zielinski, si avventa il capoccione del VICHINGO!

OSTIGAAAAARD COME MJOLNIR IL MARTELLO DI THOR che si ABBATTE sulla difesa leccese

CAPUCCHIONEEEEEEEEEE ed è 0-1

Intanto, il raccomandato Pairetto, figlio di QUEL Pairetto, travolto da Calciopoli che- coincidenza- coinvolse la Juve e fratello di QUELL’ALTRO Pairetto che- coincidenza, sempre- lavorava per la Juve, ci insegna che se fermi la palla con le mani tutto ok, un intervento senza toccare il giocatore è giallo #Simeone

Ma basta con queste mezze tacche, mandateci arbitri seri, mandateci CHIFFIIIIIIIIIIIIIII

Cominciamo però ad ammosciarci. MALE MALE MALE

Oliveira contro Almqvist sembra in velocità 0,5 come la nonna slow motion di Tik Tok

Mastro Lindstrom deve ancora prendere confidenza coi compagni e se stesso

KRSTOVIC (in questo caso il giocatore) impegna Meret. Poi POGRANCIC si ritrova palla tutto solo ma spara in orbita ma KRSTSIC (che in questo caso NON è il giocatore) ce la diamo una svegliataaaaaa? MANNAGGIA TUTTE LE COSEEEE

Chiudiamo in crescendo il primo tempo. Bella manovra Kvara- Zambone- Piotr- Cholito che esplode UN PETARDO che mi fa schizzare dal divano, fuori di poco

Poi Zielu da buona posizione trova l’angolo

Primo tempo che si chiude 0-1

Sintesi di questo primo tempo: Anguissa da solo vale l’intero centrocampo della Juve

Ripresa. Subito Capefrittata per Cholito. E Subito Napoli arrembante

Kvara con un colpo di biliardo manda alto di poco su sponda di Zambo Unchained.

Poi il georgiano prende palla a metà campo, parte in progressione, li mette tutti dietro, tutti a mangiare la polvere, poi lancia una POESIA nell’aere, là, dove arriva la VICTOR AIRLINES e alloooora

CAPEFRITTATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Che poi esulta come uno che ha appena ricevuto una cartella esattoriale ma è 0-2 e quindi STIGRANDISSIMICAZZI se esulti o meno, Victor

Meret non ha fatto in tempo a togliersi i sassolini dalle scarpe, che gli entra subito un MACIGNO. Paperona su Strefezza, ma mentre io mi vedo già là avvilito, sommerso da tonnellate di PAPPO’ ACCATTA ‘O PORTIERE dei soliti buontemponi, Pairetto azzecca la prima decisione della gara ed annulla per fallo di mano di Krstovic, per cui, lo diranno lo stesso ma a questo punto anche STI(vedi sopra)

In tutto questo, da circa dieci minuti, Raspa e Politano sanno scaldandosi a bordo a campo e parono quelli che si allenano coi programmi di “Fitness a casa” che ogni tanto danno sulle reti private

Mi segnalano dalla regia che intanto, anche i leccesi cantano: “Noi non siamo napoletani”. Infatti. Potevate essere Campioni d’Italia e invece…

L’ultima volta che abbiamo ingarrato la porta con un tiro da fuori si portava ancora il Commodore 64 e a spezzare la tradizione ci pensa GAETANOOOOO

IL LAMPARD DI CIMITILEEEEE

GAETANO GAETANOOO GAETANOOOOOO. Tutti urlano e io penso a Massimino e Lello Arena. 0-3

Non è ancora finita. Gaetano is on fire e va a recuperare palla in area, RAMADANI, cognome da Procuratore di Koulibaly, lo maltratta. Rigore ineccepibile.

Vittoriuccio Sasamèn fa la zita cuntignosa e così, dagli undici metri, si presenta

POLITANOPOPOPO’ che cala il poker. 0-4. Finisce così

La sensazione è che Garcia si sia arreso, abbia bruciato gli schemini e abbia detto ai ragazzi: “Basta! Giocate come cazzo vi ha detto Spalletti” Bene così

La cosa buona di questo Tik Tok Gate, invece, è che Osimhen si è caricato ancora di più e, se non vuole esultare, onestamente STIGRANDISSIMI(rivedi sopra)

L'Analisi ignorante su Fb

Naturalmente, anche questo è un fuoco di paglia, le perderemo tutte e Osi andrà via portandosi pure Kvara e i palloni ma nel frattempo voi

SALUTATE I CAMPIONI D’ITALIA

Vado col procuratore di Osi a girare il nuovo spot della Esselunga dove al posto della pesca c’è il cachisso e io gli dirò Tieni questo te lo manda Aurelio e poi glielo schiatto in faccia, ciao