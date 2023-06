Brutta sorpresa per Franck Ribéry. L'ex stella francese, collaboratore tecnico di Paulo Sousa alla Salernitana, è stato vittima di un furto mercoledì sera: si era recato al centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano per alcune compere alla guida della Fiat 500 intestata a un parente ma all'uscita l'auto era sparita.

Immediatamente allertati i carabinieri della locale stazione, che fa capo alla Compagnia di Battipaglia guidata dal capitano Samuele Bileti: il loro intervento ha consentito di acciuffare uno dei due malviventi che avevano rubato la vettura, arrestandolo e denunciandolo per ricettazione. Il complice, tuttavia, è riuscito a fuggire a bordo della 500. Magra consolazione per il 40enne transalpino, che ha ovviamente sporto regolare denuncia: il suo parco auto di lusso è custodito altrove. Ribéry è legato al sodalizio di patron Iervolino per un'altra stagione.

A ottobre scorso, dopo essere stato costretto a dire basta con il calcio giocato per via di un infortunio, firmò un biennale da dirigente, sebbene sia a tutti gli effetti un uomo di campo. La Salernitana lo ha inquadrato così in attesa di tesserarlo come tecnico: FR7 dovrebbe iscriversi al corso combinato speciale Uefa D+C che gli darà l'abilitazione Uefa B. Si terrà a Coverciano tra luglio e agosto in presenza (con completamento online a settembre). Sogna di avere presto un gruppo tutto suo e la Salernitana punta molto sulla sua figura. «Può essere un esempio per i giovani, gli abbiamo proposto il ruolo di brand ambassador ma la palla passa a lui», ha detto l'ad granata, Milan. Occhio alle sirene dalla Germania: anche il Bayern Monaco nei mesi scorsi ha pensato a un suo ritorno a casa.