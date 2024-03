Salernitana, Colantuono perde Kastanos per qualche settimana

Se nel reparto difensivo le buone notizie arrivano finalmente con una certa regolarità (out soltanto Fazio per la trasferta di Bologna), a centrocampo invece alla Salernitana tocca nuovamente fare di nuovo i conti con i problemi che hanno condizionato e stanno condizionando la stagione di Grigoris Kastanos.

Il cipriota, infortunatosi in nazionale nei giorni scorsi, dovrà stare fermo per qualche settimana a causa di distorsione rimediata al legamento collaterale del ginocchio sinistro, uno scenario che ha spinto lo staff medico granata, dopo il consulto con il professor Mariani, a optare per una terapia conservativa.

Una volta concluso l'iter si capirà se Kastanos potrà ritornare nel giro di breve tempo a disposizione di Colantuono o se invece toccherà passare al piano b e quindi all'operazione.