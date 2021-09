Salernitana verso il Torino: Ribery freme, Simy scalpita

Amore a prima vista: ieri Franck Ribery ha messo definitivamente radici in Costiera Amalfitana. Affare fatto: risiederà in una villa-fortezza, 500 metri quadrati, spalancati sul golfo e sul futuro. Che si chiama Salernitana. «Almeno per due anni, Franck», gli hanno detto lunedì mattina nella colazione di lavoro, al suo arrivo.

L'OBIETTIVO

Ribéry adesso mette nel mirino la sua prima convocazione in maglia granata ma lo fa sempre con umiltà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati