Salernitana, cercasi acquirente restano 24 ore per salvare il club

È l'ultimo giorno utile per assumere le determinazioni del caso. Ventiquattro ore ancora per i trustee, che domani sono attesi nella sede della Federcalcio per presentare gli esiti delle valutazioni condotte nei dieci giorni seguenti alla deadline per la presentazione di offerte irrevocabili. Che irrevocabili, a quanto pare, non sono ancora.



Manca qualcosa il fondamentale versamento della caparra (il 5% del prezzo complessivo) per renderle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati