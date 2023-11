Salernitana, Dia, Cabral e Tchaouna puntano la Fiorentina

Inzaghi ci spera, e anche tanto. Ancor di più ora che la sua Salernitana si è sbloccata. Il tecnico dei granata, infatti, confida nel riavere completamente a disposizione Dia, Cabral e Tchaouna per la trasferta di domenica in programma al Franchi di Firenze.

Intanto le sensazioni sono positive. Il bomber granata continua a spingere e sembra sempre più vicino al rientro in gruppo in pianta stabile, il secondo ex Lazio dopo la panchina proprio contro i biancocelesti è pronto anche per una maglia da titolare, il terzo e ultimo invece è quello leggermente più indietro ma è ormai a un passo dal mettersi alle spalle l'infortunio che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca nelle settimane scorse.