Salernitana, infermeria affollata: Strandberg, Ribèry, Kastanos e Schiavone

Di male in peggio. Già. A due giorni dal delicato scontro salvezza di Cagliari contro la squadra di Mazzarri, la Salernitana si ritrova con l'infermeria decisamente affollata. Ai lungodegenti Coulibaly M. e Ruggeri si è aggiunto non solo stabilmente Strandberg le cui condizioni preoccupano e non poco, in relazione ai tempi di recupero, lo staff medico granata, ma anche il terzetto composto da Ribéry, Kastanos e Schiavone. Il francese, già alle prese con un problema al ginocchio che l'ha costretto a rinunciare alla parte finale della gara con la Sampdoria, quest'oggi non ha preso parte all'allenamento a causa di una gastroenterite, i due centrocampisti invece hanno svolto un lavoro atletico specifico a causa di un affaticamento muscolare che li lascia così in dubbio per l'anticipo di venerdì sera.