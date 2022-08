Salernitana, lesione parziale del collaterale per Bohinen

La situazione non fa altro che peggiorare, questa mattina infatti la Salernitana ha ricevuto brutte notizie dopo la risonanza magnetica effettuata da Emil Bohinen presso il centro polidiagnostico Check Up.

Il controllo medico ha infatti evidenziato, come comunicato dal club granata, una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Ciò vuol dire che il centrocampista norvegese, infortunatosi nel corso della gara di Coppa Italia contro il Parma, potrebbe saltare le prime sei giornate di campionato (Roma, Udinese, Sampdoria, Bologna, Empoli, Juventus). Appurata la notizia, il diesse De Sanctis si è messo subito a lavoro per capire se ci sono i presupposti per prendere un ulteriore centrocampista e consegnare così a Nicola un nuovo regista.