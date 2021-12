Salernitana, infortunio Zortea: non c'è lesione alla coscia

Ogni tanto, per fortuna, arriva anche una buona notizia per la Salernitana. Gli esami strumentali effettuati nelle scorse ore presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno infatti escluso lesioni alla coscia destra per Nadir Zortea che al 61’ della sfida di San Siro contro il Milan del weekend scorso aveva preoccupato e non poco Colantuono che ora però dovrà capire se l'esterno destro scuola Atalanta potrà essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Firenze in programma sabato pomeriggio.

Per la sfida dell'Artemio Franchi, dove i granata potrebbero ritornare al 4-3-1-2 con l'ex Ribéry alle spalle di Bonazzoli e Djuric, mancheranno i vari Coulibaly M., Gondo, Ruggeri e Strandberg.