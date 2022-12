Salernitana, Ochoa si presenta: «Facile dire si ai granata, voglio il sesto Mondiale»

Presentazione ufficiale quest’oggi per Memo Ochoa nuovo numero uno della Salernitana: “Il progetto del club mi è subito piaciuto, poi quando De Sanctis mi ha parlato dell’opportunità l’ho sposata in pieno perché avrò ora la possibilità di giocare in un campionato importante come quello italiano. Non ho molto tempo per poter vivere altre esperienze, per cui la scelta di venire in granata mi è sembrata entusiasmante, ancor di più per gli obiettivi che mi hanno proposto. Personalmente voglio anche puntare al sesto Mondiale”.

Intanto, però, c’è da pensare al debutto con i granata: “Trovare di fronte il Milan, squadra di grandi campioni, alla prima con la Salernitana è stimolante, anche perché quando si parla della tifoseria del mio nuovo club si parla di gente che dimostra sempre il suo affetto sia dentro che fuori dal campo. Giroud? Rispetto tutti ma non temo nessuno”.

Contro i campioni in carica, e non solo, la maglia da titolare per Ochoa sarà una certezza, dopodiché comincerà il dualismo con Sepe: “Non ho parlato con lui ma ci alleneremo insieme e avremo piacere nel farlo. Comunque se non dovessi giocare aiuterò la squadra da fuori, farò il doppio quando sarò chiamato in causa”. Tutto questo per provare anche a conquistare il rinnovo del contratto: “Ho firmato per sei mesi con opzione per un altro anno, la mia permanenza sarà una decisione dello staff e non dipenderà da me. Quando De Sanctis ha parlato con me ha conosciuto le mie richieste e lui è stato molto diretto con me, in questo mondo è difficile trovare persone schiette e dirette. A me interessa lavorare, giocare e convincere l’allenatore a raggiungere gli obiettivi”.