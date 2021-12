Salernitana, Ribery ci sarà il Diavolo nel mirino

Ribesì. A San Siro la Salernitana ritroverà il suo numero sette, l'uomo di qualità e carisma. Per tutta la partita o per uno spezzone? Si vedrà. Sempre col ginocchio sinistro da tenere sott'occhio. C'è subito il Milan, ma lui inizia ad annusare anche la Fiorentina, sua ex squadra. Tiene particolarmente non solo ad esserci al Franchi l'11 dicembre, ma anche a dimostrare che non è ancora finito.



Dopo due gare di stop, Ribéry dovrebbe...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati