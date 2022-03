Altra partita da ultima spiaggia per la Salernitana in fondo alla classifica. Allo stadio Arechi arriva il Sassuolo in grandissima forma e che ha bisogno di punti per covare ancora qualche speranza europea. I granata devono assolutamente trovare i tre punti per sperare ancora in una salvezza che a questo punto sarebbe miracolosa.

Arbita Massimi di Termoli, al Var Di Paolo e Vecchi.