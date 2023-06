Salernitana, scelto il ritiro estivo: prima a Rivisondoli e poi a Fiuggi

In attesa di ufficializzare l'allenatore, la questione Sousa ha rallentato tutto in tal senso, la Salernitana muove comunque i primi passi in vista della prossima stagione e lo fa annunciando tutti i dettagli del ritiro estivo targato 2023.

Il club granata a partire dal 10 luglio lavorerà a Rivisondoli e ci rimarrà fino al 27 dello stesso mese, una fase durante la quale sarà impegnata nelle amichevoli contro il Delfino Curi Pescara il 19 luglio e contro il Picerno il 24 sempre di luglio (non si conoscono ancora gli orari e le modalità di ingresso), mentre dal 28 luglio si trasferirà a Fiuggi per la seconda fase della preparazione dove lavorerà fino al 6 agosto prima del rientro in città.