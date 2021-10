Salernitana, Ruggeri e Obi si fermano di nuovo

Da un lato c'è l'attenzione costante alla parte tattica, con il 3-4-1-2 che sembra aver convinto Colantuono, dall'altra invece c'è un'attenzione costante nei confronti dell'elenco dei calciatori costretti a sostare in infermeria. Un elenco che nelle ultime ore è tornato ad affollarsi. Tutta colpa dei problemi muscolari che hanno colpito Matto Ruggeri (certamente out per la gara con il Bologna) e Obi (si proverà a portarlo in panchina): il primo questo pomeriggio ha terminato anzitempo l'allenamento a causa di un fastidio al flessore sinistro, il secondo invece ha svolto una seduta di fisioterapia a causa di un affaticamento. Stesso iter anche per Bogdan e Capezzi, mentre hanno svolto esclusivamente un lavoro atletico Coulibaly L., Gyomber e Stranderg.