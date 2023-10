Salernitana, non solo problemi in attacco: Sousa ha la seconda peggior difesa della A

Solo problemi, tanti problemi. Non solo in attacco, ma anche in difesa. E così ecco che la situazione non fa altro che diventare sempre più complicata.

Nelle prime sette giornate di campionato la Salernitana ha infatti subito ben 14 gol (6 nel primo tempo e 8 nella ripresa), che vuol dire non solo appena 3 punti conquistati ma anche la seconda peggior difesa del campionato di Serie A in questo avvio di stagione.

Dietro la squadra di Paulo Sousa solamente l'Empoli, che ha all'attivo però un prezioso successo conquistato proprio contro Candreva e compagni, che si ritrova sul fondo della speciale classifica con due reti in più subite.