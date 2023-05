Salernitana-Udinese: emergenza in difesa, out Gyomber e Daniliuc

La trasferta dell'Olimpico non ha lasciato in dote alla Salernitana soltanto il prezioso punto e l'ottima prestazione di squadra, ma anche qualche problema che condizionerà la gara di sabato prossimo in programma all'Arechi contro l'Udinese. L'ultima della stagione davanti ai propri tifosi. Complice l'ammonizione rimediata contro i giallorossi Paulo Sousa perderà per squalifica sia Gyomber che Daniliuc, due assenze importanti che obbligheranno il tecnico portoghese a stravolgere il suo pacchetto arretrato. Al loro posto dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Lovato e Troost-Ekong.