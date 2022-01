Salernitana, ufficiale Verdi in prestito: l'ex Napoli indosserà la numero 10

Dopo Sepe e Mazzocchi ecco Simone Verdi. L'esterno offensivo arriva in prestito dal Torino, ma nelle chiacchierate degli ultimi giorni Sabatini ha strappato una promessa a Cairo e al calciatore, che indosserà la maglia numero 10, di poter parlare in estate di una possibile permanenza in granata sponda Salernitana in caso di salvezza.

Ma per questo ci sarà tempo (si spera) in futuro, intanto Verdi quest'oggi si unirà già ai nuovi compagni. Reduce da una prima parte di stagione non esattamente esaltante con il Torino, per il nuovo rinforzo di Colantuono la nuova esperienza dovrà diventare quella del rilancio.

Un destino che è molto simile a quello della Salernitana che in queste ore annuncerà anche il centrocampista Ederson di proprietà del Corinthians ma in prestito fino al Fortaleza. Il primo club ha provveduto già ad annunciare la cessione ai granata, il secondo invece ha salutato l'ormai suo ex tesserato.