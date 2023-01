Sono tutti a caccia del centravanti: la Salernitana che deve dare un partner a Piatek, lo Spezia che ha Nzola infortunato al soleo, l'Hellas Verona che ha perso Henry, a propria volta obiettivo granata prima del guaio al ginocchio. Rivali di classifica, ma talvolta sulle strade del mercato (degli scambi) si diventa pure amici: nei dialoghi per Salva Ferrer, Salernitana e Spezia hanno provato a scambiarsi pure Bonazzoli e Verde. Ingaggi agli antipodi: 1,5 milioni per il granata e circa 750mila euro per lo spezzino. Il risultato al momento è «faremo sapere»: Bonazzoli, che è segnalato mogio, non pare convinto. Haris Seferovic, il centravanti del Galatasaray (proprietà Benfica) che la Salernitana ha trattato lunedì e che ha continuato a trattare ieri con minore convinzione, resta in ogni caso sull'agenda. Vi ha aggiunto Lucas Boyé dell'Elche, 26 anni, argentino, 16 presenze nella Liga. Ha già giocato in Italia con il Torino ma Nicola non lo ha mai allenato. Pista tortuosa ma se ne parla. Occhio anche ello Spartak Mosca. Il Genk vuole la cessione a titolo definitivo per Onuachu e la Salernitana si astiene, messa di fronte a questa formula. Rifletterebbe anche se fosse obbligo di riscatto.



Tant'è che ieri ha dovuto smussare spigoli con il Venezia per Domen Crnigoj, sloveno, mezzala destra con spiccate doti offensive, che resta promesso sposo. Con i lagunari ha sottoscritto un quadriennale da 1 milione di euro. Il Venezia ha provato ad inserire l'obbligo di riscatto, la Salernitana vira sul prestito a titolo oneroso. Il club granata ha provato anche ad inserire come contropartita Kastanos (su cui resta vivo l'interesse dell'Ascoli), ma il Venezia non è convinto. Capezzi invece si trasferisce a Perugia. Lo ha richiesto Fabrizio Castori che lo ha allenato a Salerno nella stagione della promozione in massima serie. La Fermana, invece, ha chiesto informazioni sul giovane centrocampista Iervolino, aggregato in pianta stabile dalla formazione Primavera. Dopo sei mesi in prima squadra, il ragazzo chiede anche di poter andare a fare un'esperienza in altro club per ritrovare il campo con continuità.



A proposito di giovani, la Salernitana ha acceso i riflettori anche sull'esterno Ruben Providence, under, classe 2001, francese. Nel frattempo la squadra rifinisce la preparazione in vista della delicata trasferta di Lecce. Ieri mattina Nicola ha fatto svolgere una prima parte di allenamento dedicata a scatti e balzi e poi ha mischiato le carte in partitella. William Troost-Ekong si è piazzato al centro della difesa e può debuttare in Salento. Fazio si è sfilato da alcuni giorni a causa di una lieve lesione muscolare. Ieri ha fatto terapie e poi è andato via in auto. Bronn invece ha recuperato dall'acciacco alla coscia. Ieri si è allenato. Valutazioni in corso per il tunisino: potrebbe essere convocato e potrebbe andare in panchina, elemento pronto uso insieme ad uno tra Lovato e Pirola.

Se saranno confermate le prove di difesa a quattro - lo schieramento che è stato opposto al Napoli - la Salernitana potrebbe affrontare il Lecce con Daniliuc, Troost-Ekong, uno tra Lovato e Pirola, poi Bradaric. Nicolussi Caviglia era stato gestito di lunedì per lieve affaticamento (l'ecografia alla quale è stato sottoposto prima del via libera ha escluso problemi) e ieri come da programma si è regolarmente allenato. Nicola sta valutando più uomini e più opzioni. Ad esempio ha valutato il posizionamento dei centrocampisti in occasione del secondo gol del Napoli. La difesa è stata presa d'infilata due volte, compreso il tap-in di Osimhen ma il posizionamento di Vilhena, che resta nella terra di mezzo senza pressare e senza indietreggiare, è vistosamente sbagliato. Sarà riconfermato a Lecce? Nicola non se ne priva facilmente ma ci sono anche momenti nei quali è ipotizzabile una rotazione. C'è pure Coulibaly in affanno da diverse gare, però al momento ha caratteristiche fisiche e di contrasto che la Salernitana sta cercando di reperire ingaggiando pure Crnigoj. Le prove vanno in molteplici direzioni: Lassana e Nicolussi vicini oppure tutti e due con l'inserimento di Bohinen, a patto che si desti. Candreva, Piatek e Dia potrebbero poi completare l'assortimento offensivo. È difficile ipotizzare al momento minutaggio per Botheim e per Valencia: il norvegese non è ancora sbocciato e il cileno, uno dei primi acquisti estivi, appare un calciatore fuori contesto soprattutto in questo modulo tattico. Ha avuto la sua chance - spezzoni, minuti - ma non ha mai saputo sfruttarla.