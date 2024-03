Udinese-Salernitana, Liverani: «Out sia Fazio che Boateng»

La crisi della Salernitana è profonda, ma qualche piccola speranza c’è ancora. Speranze che sono legate anche alla trasferta di Udine in programma domani pomeriggio.

«La nostra situazione ci obbliga a giocare per la vittoria – la precisazione immediata di Fabio Liverani all’inizio della conferenza stampa pre gara - Ci attardiamo in modo importante in classifica, dobbiamo quindi giocare per vincere ma questo non vuol dire farlo in modo scriteriato, va fatta una gara equilibrata contro una squadra che ha delle caratteristiche ben definite, una squadra fisica. Dobbiamo essere compatti e fare la partita giusta, concedendo il meno possibile. Le dichiarazioni di Milan? Tutti dobbiamo fare di più, ho vissuto bene le dichiarazioni di Milan nel dopogara contro il Monza. Parlo quotidianamente con lui, con Sabatini e il presidente».

Come accade ormai da tempo, anche al Bluenergy Stadium la Salernitana dovrà convivere con le numerose assenze nel reparto arretrato: «Difesa a 4? Vero, l’ho sempre preferita ma sono arrivato qui con una squadra che ha giocato sempre a tre negli ultimi anni.

C’è una problematica numerica, non recuperiamo nessuno dalla partita scorsa, neanche Fazio che ha avuto dei problemi intestinali. Numericamente non siamo messi bene, in più in confronto a Monza perdiamo anche Boateng (out anche Pirola, Pierozzi e Gyomber, ndr). L’idea che ho di giocare con la linea a 4 l’avevo sin dal primo giorno, devo capire però come. A centrocampo, invece, Maggiore può essere quel giocatore che per esperienza e caratteristiche può dare equilibrio come centrale di una mediana a tre che deve affrontare una squadra fisica e di qualità come l’Udinese».