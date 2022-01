Benevento, svolta in attacco: in arrivo il brasiliano Farias

Primo rinforzo di mercato in dirittura d'arrivo. Il Benevento cala l'asso: ha praticamente chiuso per il brasiliano Diego Farias, come annunciato nei giorni scorsi uno dei profili seguiti più da vicino da Pasquale Foggia. L'ex Spezia e Cagliari (si è svincolato lo scorso 4 dicembre) ora è in Sudamerica ma è pronto a tornare in Italia perché ha trovato l'accordo con il direttore sportivo giallorosso.

