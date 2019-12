LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un punto che pesa, e che consente alla, alla vigilia dell’ultima sfida del girone di andata, domenica 29 al Menti contro il Cosenza del grande ex Piero Bragli, di arrivare in classifica a quota 21, tenendo più che vive le speranze salvezza. È durata meno di sette minuti la speranza dei gialloblù di un nuovo exploit, a Cremona, come quello di dieci giorni fa a Verona contro il Chievo. Ma va bene anche così contro una delle corazzate del campionato. In gol dopo meno di due minuti, ancora con, bravissimo nel ribadire in rete un’invenzione di Canotto, la squadra di Caserta subisce il pari sull’inzuccata dell’ex mancato,, all’ottavo.​Poi sugli scudi sale il portiere, autore di almeno tre parate strepitose che tengono in partita i gialloblù, fino al finale con l’occasionissima sui piedi di Canotto che avrebbe potuto aprire addirittura nuovi scenari in chiave futura: «Per noi è un punto importante – queste le parole del portiere stabiese a fine gara - contro una delle squadre meglio attrezzate della categoria. A dispetto della classifica. Stiamo bene, dopo un avvio in cui abbiamo sbagliato qualche partita abbiamo trovato la strada giusta ed ora possiamo giocarcela con chiunque. Il Cosenza? È uno scontro diretto, dobbiamo ritrovare subito le energie per chiudere nel migliore dei modi davanti al nostro pubblico questo girone di andata».