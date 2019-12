La Juve Stabia prepara il gran finale di un 2019 tutto da incorniciare. Domani pomeriggio (ore 15) arriva al Romeo Menti il Cosenza del grande ex Piero Braglia. Alla vigilia del match, Caserta analizza un anno tutto da ricordare: «È stato un 2019 che difficilmente dimenticheremo a Castellammare - queste le parole del tecnico stabiese - abbiamo stravinto un campionato importante come quello di serie C e, nonostante qualche difficoltà iniziale, ci stiamo riprendendo anche in serie B».



L'allenatore calabrese guarda con tranquillità alla sfida di domani: «Affrontiamo un Cosenza che ha una classifica non meritata, anzi, la squadra di Braglia vanta un organico di primissimo livello. Sarà una partita da prendere con le giuste molle, ed in cui la concentrazione potrà la differenza».



Con il tecnico di Grosseto ha condiviso esperienze importanti in serie B proprio alla Juve Stabia: «Dopo un inizio difficile in cui non condividevo alcune cose di Braglia, ci siamo chiariti - prosegue Caserta - e siamo andati avanti nel migliore dei modi. Con lui una delle migliori stagioni alla Juve Stabia da calciatore. Ovviamente la speranza, ora, è di superarlo per poter chiudere e nel migliore dei modi il girone di andata, e mettere in cassaforte punti preziosi per la salvezza».



Rientrano Mallamo e Buchel e, con il recupero di Allievi dei giorni scorsi, sarà una Juve Stabia con meno difficoltà di formazione: «Non abbiamo ancora deciso come impostare la partita - chiude caserta - di sicuro giochiamo in casa nostra, di fronte al nostro pubblico, e faremo di tutto per cercare di chiudere il 2019 nel migliore dei modi».