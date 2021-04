Salernitana, Castori: «La squadra non sottovaluterà l'Entella»

Rifinitura in città questo pomeriggio per la Salernitana impegnata domani a Chiavari contro il fanalino di coda Virtus Entella: “Ma domani affronteremo un avversario il cui valore non è assolutamente rispecchiato dalla classifica" - ha detto Fabrizio Castori attraverso una nota stampa emessa dal club -. "L’Entella merita il massimo rispetto e servirà una prestazione importante per venirne a capo. La squadra dovrà mettere in campo grande attenzione e dovrà interpretare al meglio la partita per ottenere un risultato positivo. Sono sicuro che la squadra non sottovaluterà in alcun modo le difficoltà della gara. I ragazzi hanno lavorato molto in settimana e sono concentrati per fare bene". Per la gara del Comunale il tecnico della Salernitana dovrà rinunciare ad Aya, Gondo, Coulibaly, Adamonis (concesso un permesso per motivi personali) e lo squalificato Jaroszynski, recuperato invece Durmisi.