Benevento, addio alla promozione perde 1-0 la semifinale play off

E' bastato un gol di Benali dopo soli 11 minuti per chiudere i sogni di promozione del Benevento. A Pisa la squadra campana si era presentata forte dell'1-0 ottenuto in casa. In Toscana, tuttavia, il gol di Benali chiude i sogni di ritornare in A delle Streghe, perché il Pisa ha ottenuto una migliore posizione in classifica nel torneo di serie B (terzo posto, contro il settimo della formazione di Fabio Caserta).

Dunque è il Pisa è la prima finalista dei Playoff promozione del campionato di calcio di Serie B. Il Pisa adesso incontrerà la vincente di Monza-Brescia, in programma domani sera alle ore 21 sul terreno dello stadio Brianteo di Monza. All'andata la squadra di Giovanni Stroppa s'impose per 2-1, ipotecando la qualificazione per la finale. La doppia finale che dà l'accesso alla prossima Serie A è in programma giovedì 26 (andata) e domenica 29 maggio (ritorno): entrambe le partite avranno inizio alle ore 20,30.