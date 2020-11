Ufficialità arrivata, il Giudice Sportivo di Serie B ha deciso di non assegnare la vittoria a tavolino alla Salernitana dopo la mancata disputa della gara dell'Arechi di sabato scorso contro la Reggiana. Almeno per il momento. L'intera vicenda infatti è stata definita ancora sub iudice (sotto la visione del giudice), un modo quindi per prendere dell'altro tempo utile per analizzare nel migliore dei modi una questione che da giorni ormai sta facendo parlare di se. Una scelta, un pò sorprendente ma che nelle ultime ore stava trapelando, che concede di fatto tre giorni di tempo a entrambe le squadre per far valere le proprie motivazioni, dopodiché il Giudice Sportivo di B avrà a disposizione altri dieci giorni prima di stabilire l'esito.

