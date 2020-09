Il Mercato ai tempi dei Social. Dopo Ciccio Golfo, che si era annunciato quasi venti giorni prima di approdare alla Juve Stabia, anche Accursio Bentivegna posta sul suo profilo Instagram, sia solo per poco, un’immagine con la maglia da allenamento del club gialloblù. Ad un passo dalla squadra di Padalino, l’attaccante di Sciacca vanta infatti numerose presenza tra serie A e B con le maglie, tra l’altro, di Palermo, Ascoli, Como e, negli ultimi anni, Carrarese.

Per una punta che arriva, un difensore potrebbe partire, intanto, in casa stabiese. Il Catanzaro ha accelerato per l’accordo con l’ex Ternana, Fazio che potrebbe così lasciare il club dopo un solo anno di militanza. Su di lui, per la duttilità, e dopo l’addio al calcio di Vitiello voleva puntare la società. Le motivazioni, probabilmente, lo porteranno nello Stretto. © RIPRODUZIONE RISERVATA