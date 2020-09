La Salernitana muove finalmente un passo all'interno del vasto mondo del calciomercato. Quest'oggi il club granata ha infatti ufficializzato l'ingaggio dell'esperto difensore centrale Norbert Gyomber, a Salerno già da qualche giorno l'ex Perugia si è legato ai granata per tre stagioni. A lui verrà affidato il ruolo di leader del reparto difensivo di mister Castori che quasi certamente non potrà contare non solo su Billong ma anche su Migliorini considerato ormai a tutti gli effetti cedibile dal club. Ma oltre allo slovacco, arrivato in Italia nel 2013, il tecnico marchigiano dovrebbe poter contare nei prossimi giorni anche su Luca Ranieri ex Ascoli ma di proprietà della Fiorentina. Con i viola si continua a lavorare sulla formula dell'operazione, possibile che si concluda per un prestito secco. © RIPRODUZIONE RISERVATA