«La Reggina comunica che nella serata odierna il presidente Luca Gallo è stato colpito da un grave malore. Al momento le sue condizioni destano molta preoccupazione. Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti riguardanti l'evolversi della situazione». Choc a Reggio Calabria. Con questa nota, la società amaranto dello Stretto, ha annunciato che il presidente Gallo si trova in gravi condizioni. Il massimo dirigente amaranto, romano d'origine, era stato colpito due giorni fa da un gravissimo lutto, la morte della madre. Questo non gli aveva comunque fatto mancare l'appuntamento di sabato pomeriggio al Granillo nella gara contro il Crotone, nel derby calabrese che ha visto il ritorno alla vittoria della squadra adesso allenata da Stellone dopo una serie di risultati negativi che aveva portato prima all'allontamento di Aglietti e poi a quello di Toscano.

OGGI IL FUNERALE DELLA MADRE

Durante la trasmissione Passione Amaranto, il direttore di RegginaTv, Maurizio Insardà, ha spiegato che oggi Gallo è stato a Formello al funerale della madre:«Ha avuto un malore subito dopo e poi le condizioni sono peggiorate. Stiamo cercando di capire se è a casa o è stato portato in ospedale. Non è una cosa leggera, al momento è meglio non dare ulteriori dettagli».