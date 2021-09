Napoli-Benevento, Caserta gioisce: «Non capita sempre di vincere qui»

Era un’amichevole, ma era pur sempre un’amichevole contro il Napoli, vinta con un roboante 5-1 al Maradona dal Benevento di Fabio Caserta. «Sicuramente è una vittoria che fa piacere, siamo contenti perché l’abbiamo giocata come fosse partita vera» le prime parole dell’allenatore dei sanniti al fischio finale. «Abbiamo avuto ottime risposte da tutto il gruppo, ma da domani penseremo subito al campionato».

«I nazionali sono giocatori importanti per noi, ma facciamo affidamento su tutto il gruppo» ha continuato Caserta ai microfoni di Sky Sport. «Dobbiamo stare coi piedi per terra, siamo all’inizio di una stagione lunga. Non capita tutti i giorni di vincere 5-1 a Napoli, ma abbiamo fatto poco e niente. Vedo tanta voglia da parte del gruppo, questo mi fa piacere. Mi fa piacere essere qui, a guidare una squadra e una società importante».