Napoli, incidente per Contini a Vicenza: l'azzurro colpito da un fumogeno

Brutto incidente sui campi di Serie B nel corso di Vicenza-Lecce, match importante per entrambe le squadre e con i pugliesi che si giocano la promozione in Serie A. Poco dopo il gol di Strefezza, che ha portato in vantaggio il Lecce in casa dei vicentini, i tifosi salentini hanno lanciato dietro la porta del portiere Nikita Contini un petardo, che espoldendo ha stordito il portiere.

L'estremo del Vicenza è stato sostituito dopo aver interrotto il match per dieci minuti per portare il giusto soccorso, le sue condizioni sono ora da valutare. Contini, classe 1996 ucraino, è ancora di proprietà del Napoli, con cui è cresciuto nelle giovanili facendo praticamente tutta la trafila. Dopo il passaggio al Crotone, il club azzurro l'aveva mandato in prestito proprio a Vicenza sempre in Serie B.