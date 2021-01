Fabio Pecchia, ex centrocampista e capitano del Napoli, nonché assistente di Rafa Benitez nel biennio azzurro 2013-2015, ha esordito con una vittoria a Pescara sulla panchina della Cremonese, che punta alla salvezza in serie B. Pecchia aveva guidato nella scorsa stagione la Juventus Under 23, vincendo la Coppa Italia di categoria: non bastò per ottenere la riconferma da parte di Andrea Agnelli e Fabio Paratici, perché su quella panchina doveva sedere Andrea Pirlo, poi dirottato alla guida della prima squadra dopo il licenziamento di Maurizio Sarri.

A Cremona, dove il responsabile dell'area tecnica è Ariedo Braida, direttore sportivo del grande Milan, Pecchia ha portato due ex Napoli: il vice è Antonio Porta, tecnico procidano che ha lavorato a lungo nel vivaio vincendo anche uno scudetto Allievi, e il preparatore dei portieri è Ferdinando Coppola, che difese la porta azzurra ventun anni fa, quando la squadra fu promossa in serie A.

Ultimo aggiornamento: 10:12

