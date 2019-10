Se dopo il pareggio beffa con il Perugia di sabato scorso Gian Piero Ventura disse di essere preoccupato, dopo la scoppola di Pisa l’intera vicenda si fa decisamente più complicata. Anzi, più preoccupante. Soprattutto perché sono bastati appena 13 minuti, quelli iniziali, per estromettere dai giochi la Salernitana dalla sfida dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Tanto è servito ai toscani, nonostante la sofferenza finale, per ipotecare la vittoria nel turno infrasettimanale. Due occasioni, due gol. Al 6’ ci pensa Di Quinzio su punizione, al 13’ Fabbro con un tiro a giro dall’out di sinistra. Lo stesso numero di chance capitano anche alla Salernitana, ma prima Maistro al 14’ e poi soprattutto Jallow al 36’ calciano addosso a Gori.



Ma una vera e propria reazione di carattere non c’è da parte della Salernitana, neppure per lunghi tratti della ripresa. Poi all’improvviso, in maniera inaspettata, i granata cambiano marcia. Una prima scossa arriva dopo gli ingressi di Lombardi, Akpa Akpro e soprattutto Gondo che al 77’ di testa per poco non inquadra lo specchio della porta (azione nata da angolo), la seconda al 79’ quando dopo aver rischiato di sprofondare definitivamente (bravo Micai su Fabbro) Jallow di sinistro riapre a sorpresa la partita. Una partita che dopo altri quattro minuti avrebbe potuto anche raccontare tutta un’altra storia, ma il tiro a giro del gambiano sfiora la traversa. Finisce 2-1 e in casa Salernitana, dopo appena due punti conquistati nelle ultime quattro giornate, si può iniziare a parlare di prima crisi stagionale. Ultimo aggiornamento: 00:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA