Nessuna buona notizia, anzi si susseguono quelle brutte. Nell'allenamento odierno, infatti, Vid Belec ha accusato un risentimento muscolare al gemello destro. Nella giornata di domani il portiere della Salernitana si sottoporrà a risonanza magnetica per valutare l'entità dell'infortunio, ma il timore è che Castori possa addirittura dover fare a meno del suo numero uno per le prossime trasferte contro Ascoli e Reggiana (pronto a prendere il suo posto Adamonis). Ma oltre a Belec, il tecnico granata quest'oggi non ha avuto in gruppo neppure il centrale Bogdan che ha svolto soltanto un lavoro atletico specifico proprio come Kupisz. Fisioterapia e basta, invece, per Mantovani e Djuric che, come gli altri compagni di squadra, restano in forte dubbio per la gara del prossimo week-end.

