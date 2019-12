Sono ore complicate, durante le quali bisognerà (probabilmente) prenderà una decisione. Su più fronti. A partire da Gian Piero Ventura. La posizione del tecnico della Salernitana, che nelle ultime nove giornate ha conquistato soltanto 6 punti, non è più salda come fino a qualche settimana fa. A tenere banco anche l’atteggiamento remissivo tenuto nel corso del secondo tempo contro il Cittadella, sembra come segnale di protesta contro la squadra per la prestazione non soddisfacente, e il suo rientro negli spogliatoi avvenuto con qualche minuto di anticipo rispetto al triplice fischio finale che la Salernitana ha però giustificato così: “Il tecnico Gian Piero Ventura ha lasciato il campo a 4 minuti dal termine della gara odierna a causa di un’indisposizione personale”. Ma intanto la possibilità delle dimissioni, più che dell’esonero, non va ancora scartata, così come l’ipotesi del ritiro a partire già da martedì. © RIPRODUZIONE RISERVATA