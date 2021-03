Salernitana, Castori incita i suoi: «Contro il Brescia vogliamo 3 punti»

Interrompere la collezione di pareggi e ritrovare finalmente la vittoria, non può avere altri obiettivi la Salernitana per continuare a credere costantemente alla promozione diretta in Serie A. Un obiettivo da raggiungere domenica sera allo stadio Arechi contro il Brescia: «A prescindere dai risultati delle altre cercheremo di vincere. Giochiamo contro una squadra forte che all’andata mi fece una grande impressione, viene da quattro vittorie, ha il morale alto e ha preso fisionomia ben definita. E un brutto cliente - ha detto alla vigilia in conferenza stampa Fabrizio Castori -. Non deve però venirci l'ansia da risultato, possiamo sbloccarlo quando vogliamo. Se invece non avviene quando vogliamo, non dobbiamo innervosirci ma dobbiamo essere costanti a livello mentale e concentrati per tutti i novanta minuti. Le partite fai fatica a vincerle se non fai tutto bene».

Compreso il lavoro offensivo, dove ultimamente non sempre le cose hanno funzionato bene nella parte centrale del girone di ritorno. Nelle ultime sei partite, infatti, la Salernitana ha segnato solamente tre gol: «Il problema del gol è momentaneo. La fase di finalizzazione deve appartenere a tutto il gruppo, non solo all’attacco. Si analizzano le cose ma non deve essere un problema - la disamina di Castori -. Altre volte siamo stati più prolifici, ma abbiamo trovato una quadratura che impedisce agli avversari di trovare soluzioni vincenti contro di noi. La partita sta nella gestione di certi equilibri e nel capitalizzare le occasioni che si possono creare». Nell'elenco dei convocati sono presenti Micai e Sy, assente invece Aya.

