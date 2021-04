Salernitana, il record di Castori: pronto a superare anche Pioli

Vincere a Chiavari contro la Virtus Entella per continuare a credere nel secondo posto e per scalare posizioni anche in un’altra classifica. Con 54 punti conquistati fino ad oggi alla guida della Salernitana, Fabrizio Castori è ormai ad un passo dal superare Stefano Pioli nella classifica degli allenatori granata che hanno conquistato in Serie B più punti da quando in Italia la singola vittoria vale di più rispetto al passato. L’attuale allenatore del Milan è al quarto posto con i suoi 55 punti totalizzati nella stagione 2003-04 (ma con quarantadue giornate disputate rispetto alle trentotto di questa stagione), ma intanto Castori di recente ha già messo alle proprie spalle Zeman (quota 53 nel 2001-02) e Ventura (52 nel 2019-20).

Ma l’obiettivo ora del tecnico marchigiano è provare a fare lo stesso non solo con Pioli, ma anche Franco Colomba (terzo in classifica con i 58 punti della stagione 1995-96) e Delio Rossi (secondo con i 61 punti del 1994-95) che è anche al primo posto con il ruolino di marcia della stagione 1997-98 quando grazie ai 72 punti la Salernitana ottenne la promozione in Serie A. Un bottino che Castori potrebbe anche raggiungere da qui al termine del campionato, ma servirà una vera impresa: vincere le ultime sei giornate. La missione è cominciata.