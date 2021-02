Anticipo di campionato domani sera per la Salernitana che alle ore 19:00 sfiderà in trasferta la Reggiana, la prima sfida della stagione dopo la mancata disputa della gara di andata all'Arechi: «Dobbiamo essere pronti a fare la nostra partita contro un avversario in gran forma, siamo concentrati solo su questo - ha detto alla vigilia in conferenza Fabrizio Castori -. Non mi interessano le dichiarazioni del presidente avversario, non è roba di campo. La partita presenta difficoltà, affrontiamo una squadra che nelle ultime 6 giornate ha fatto 4 vittorie. A gennaio, poi, ha fatto anche un mercato importante acquistando i vari Laribi, Siligardi, Del Pinto e Ardemagni che hanno migliorato la qualità della formazione».

Proprio in chiave formazione, nonostante i diversi diffidati (Coulibaly, Djuric, Tutino) Castori è pronto a mandare in campo la formazione titolare: “La prima preoccupazione è mandare in campo la migliore squadra possibile per fare risultato, se andiamo in gestione non facciamo niente. Se non fai risultato, gli altri discorsi passano in secondo piano e lasciano il tempo che trovano. Già la partita è di suo difficile, non puoi giocarla pensando alla successiva. Ci alleniamo bene in settimana per produrre il massimo, poi la consapevolezza viene in maniera naturale: il risultato di Ascoli ci dà umore ma anche forza”.

Tutto questo nonostante la paura, si spera superata, per Dziczek: “In settimana abbiamo avuto da pensare a cose ben più serie di una partita non giocata all’andata, la squadra ha avuto un segnale importante di grande sollievo aver rivisto Patryk sorridente. – ha aggiunto Castori che recupera Durmisi, Kupisz, Bogdan e Boultam ma perde Mantovani e Anderson –. Non mi piace ricavare una motivazione da quella che poteva essere un incidente, abbiamo avuto questa parentesi che poteva essere drammatica e non si è verificato, dunque siamo molto contenti che Dziczek sia tornato fra noi, anche se dovrà superare un momento difficile per lui”.

