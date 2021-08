Salernitana, Castori e il Bologna: «Concentrati su noi stessi»

Il grande momento è arrivato, solo poche ore e poi la Salernitana farà il suo esordio in Serie A. Alla vigilia della trasferta di Bologna il tecnico dei granata Fabrizio Castori, in occasione della conferenza stampa in versione streaming, ha messo subito le cose in chiaro:

«In A ci sono due campionati, in uno l’anno scorso a 33 punti è retrocessa l’ultima squadra, quindi potrebbe bastare anche meno di un punto a partita. Sappiamo che dobbiamo avere sempre la barra dritta e l’umiltà, se ti innervosisci perchè perdi con la Juve allora sei presuntuoso e non capisci la tua dimensione».

Per la gara del Dall'Ara oltre agli infortunati Veseli e Kristoffersen mancherà anche il capitano Di Tacchio out per squalifica: «Abbiamo due centrocampisti nei quali nutro grande fiducia. Capezzi l’abbiamo visto l’anno scorso ed è un elemento di assoluta affidabilità, Lassana è più in ritardo ma la condizione la prende solo giocando. Mi aspetto possa tenere qualche minuto in più se dovesse essere utilizzato».

Tra i convocati presente anche l'ultimo arrivato Simy che: «Però è in ritardo di condizione, ma se serve un minutaggio breve secondo me può farlo - ha affermato Castori -. Il campionato è cominciato e il tempo per portarlo in forma è rappresentato anche dalle partite, non c’è più tempo per aspettare». A proposito di attesa, quella della Salernitana terminerà domani pomeriggio contro un Bologna reduce dal pesante ko rimediato in Coppa Italia contro la Ternana: «Non ci lasciamo ingannare dai risultati del precampionato, il calcio d’estate inganna. Personalmente non mi sono fatto influenzare, conoscendo Sinisa Mihajlovic si sarà fatto sentire di brutto, troveremo una squadra concentrata e avvelenata. Il Bologna da anni viene indicata come possibile outsider per navigare dietro le big, ha dei valori importanti. Noi siamo gli ultimi arrivati, dobbiamo essere concentrarti sulle cose che dobbiamo fare noi nel corso della gara».