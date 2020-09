Per il momento tutto tace in merito alle ufficialità, anche per chi è già in ritiro come Veseli, Casasola e Guerrieri, ma nel frattempo nelle ultime ore il direttore sportivo Fabiani sta provando ad accelerare i tempi per mettere a disposizione di Castori almeno qualche pedina importante. Per il centrocampo il nome nuovo è quello di Giacomo Calò che nella scorsa stagione si è messo in mostra in Serie B con la maglia della Juve Stabia (4 gol e addirittura 14 assist a referto), il cartellino del classe 1997 però è di proprietà del Genoa che con la Salernitana sta chiacchierando ormai da settimane su più temi. Ovviamente solo Calò, che piace anche alla Reggina, non può bastare per rinforzare il reparto mediano dove attualmente sono a disposizione solamente Di Tacchio e Maistro. © RIPRODUZIONE RISERVATA