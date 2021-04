Salernitana, distorsione alla caviglia per Coulibaly: out contro l'Entella

Brutte notizie, ma non bruttissime. La Salernitana ha infatti comunicato quest'oggi che Coulibaly si è sottoposto esclusivamente a una seduta fisioterapica dopo aver appurato la distorsione alla caviglia destra rimediata lunedì sera contro il Lecce.

Il club granata non ha fatto menzione ai tempi di recupero, ma a quanto pare nonostante l'infortunio non sia gravissimo salterà la trasferta di sabato a Chiavari contro l'Entella e forse anche la gara casalinga contro il Venezia.

Stesso destino, anzi peggiore, per Ramzi Aya che sui social ha fatto sapere che prima di rientrare in campo dovrà passare ancora un po' di tempo: “Ringrazio tutte le persone che si sono “preoccupate” per me. Sto bene, ma purtroppo il mio infortunio è più lungo del previsto, ci vediamo sul più bello!”. Ancora fermo anche Gondo (per lui oggi fisioterapia), più vicino alla convocazione Durmisi.