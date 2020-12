Brutte notizie per Fabrizio Castori che lunedì sera, in occasione della gara casalinga con la Virtus Entella, tornerà a sedersi al suo posto in panchina. Ma con lui non ci sarà, molto probabilmente, Milan Djuric, l’attaccante bosniaco infatti ha rimediato nell’ultimo turno di campionato una botta alla caviglia destra che prima l’ha costretto ad abbandonare la gara dello Stirpe contro il Frosinone al 72’ e ora a dover rinunciare quasi certamente a tutti i novanta minuti dell’Arechi contro il fanalino di coda della Serie B. Al via, dunque, già da ora al ballottaggio tra Gondo e Giannetti, entrambi propositivi nell’anticipo di ieri, con solo uno dei due che farà coppia con Tutino.

